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"Фигура - огонь": Сиви Махмуди повторила популярный тренд в соцсети

Опубликовано:

Сиви Махмуди
Сиви Махмуди. Фото: instagram.com/sivi_makhmudi

Казахстанская актриса Сиви Махмуди повторила популярный тренд в соцсети и продемонстрировала стройную фигуру в мини. Фанаты были щедры на комплименты, передает NUR.KZ.

"Не отстаем от тренда", - написала Сиви, сняв видео в подземном паркинге.

Сиви использовала сигнальную ленту, она обвязала ее вокруг себя и превратила в яркое мини-платье. Артистка, у которой подрастают трое детей, похвасталась стройной фигурой и длинными ногами.

Она грациозно прошлась перед камерой. Фанаты тут же осыпали ее комплиментами.

"Красота", "Ауф", "Горячо", "Сиви, что бы ты ни надела, ты выглядишь как девочка, даже в этом ты бомба", "Прикольно", "Образ шикарный", "Ноги красивые", "Фигура, лицо, энергия!", "Фигура огонь просто", - высказались в соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2247861-figura-ogon-sivi-mahmudi-povtorila-populyarnyy-trend-v-socseti/