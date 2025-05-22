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"Маргарита спешит на бал": Екатерина Климова в образе булгаковской героини впечатлила Сеть

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Екатерина Климова
Екатерина Климова. Фото: instagram.com/klimova___ekaterina

Российская актриса Екатерина Климова разместила в своем Instagram новые фотографии - чувственный образ звезды сериала "Бедная Настя" оценили фанаты, передает NUR.KZ.

"Вылетаю. Гастроли спектакля "Мастер и Маргарита" Сергея Алдонина", - написала Екатерина и перечислила города, в которых будет постановка.

На фото Климова запечатлелась в платье с открытыми плечами и черных прозрачных высоких перчатках, красная помада и распущенные длинные волосы придали образу страсти.

Роковая красавица Маргарита, образ которой воплотила актриса, получила высокую оценку фанатов и набрала множество "лайков".

"Какая вы красивая", "Сегодня вы - Маргарита! Образ - супер! Прекрасная, яркая, невероятная, и, как героиня произведения Булгакова, знаетесь с потусторонними силами. Эх, такой красавице еще бы и метлу", "Богиня красоты!", "Самая шикарная актриса и безумно красивая, и роскошная женщина", "Всем бы так выглядеть в 47 лет", "Маргарита спешит на свой бал", - отмечено в комментариях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2247801-margarita-speshit-na-bal-ekaterina-klimova-v-obraze-bulgakovskoy-geroini-vpechatlila-set/