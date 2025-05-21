Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Милашки": Айнур Ильясова устроила фотосессию с дочерью

Опубликовано:

Айнур Ильясова
Айнур Ильясова. Фото : instagram.com/ainur_ilyasova

Актриса и ведущая подкаста "MOM'sкий әңгіме" Айнур Ильясова, сыгравшая в фильме "Келинка Сабина", очаровала пользователей соцсети фотосессией с маленькой дочерью, передает NUR.KZ.

Отметим, что Айнур Ильясова - мама трех дочерей. С одной из них, маленькой Латти, она устроила фотосессию, которой поделилась в своем Instagram-аккаунте.

"Почему Латти такая сладкая? Ночью мы готовились к фотосессии, а утром осуществили задуманное", - отметила Айнур.

На фото мама и дочь запечатлелись в белых нарядах. На Латти платьице и жемчужные бусы, а также белые гольфы и серебристые туфельки. Волосы девочки уложены в высокий пучок.

Айнур предпочла для образа белую двойку - костюм с юбкой, а ее волосы были уложены мягкими волнами. Пользователи соцсети умилились кадрам.

"Прекрасное фото. У вас очень красивая доченька", "Латти сладкая, потому что самая младшая", "И мама, и дочь прекрасны. Когда она вырастет, будет благодарна вам за такие фото", "Милашки", - отметили в соцсети.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2247297-milashki-aynur-ilyasova-ustroila-fotosessiyu-s-docheryu/