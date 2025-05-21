"Милашки": Айнур Ильясова устроила фотосессию с дочерью

Актриса и ведущая подкаста "MOM'sкий әңгіме" Айнур Ильясова, сыгравшая в фильме "Келинка Сабина", очаровала пользователей соцсети фотосессией с маленькой дочерью, передает NUR.KZ.

Отметим, что Айнур Ильясова - мама трех дочерей. С одной из них, маленькой Латти, она устроила фотосессию, которой поделилась в своем Instagram-аккаунте.

"Почему Латти такая сладкая? Ночью мы готовились к фотосессии, а утром осуществили задуманное", - отметила Айнур.

На фото мама и дочь запечатлелись в белых нарядах. На Латти платьице и жемчужные бусы, а также белые гольфы и серебристые туфельки. Волосы девочки уложены в высокий пучок.

Айнур предпочла для образа белую двойку - костюм с юбкой, а ее волосы были уложены мягкими волнами. Пользователи соцсети умилились кадрам.

"Прекрасное фото. У вас очень красивая доченька", "Латти сладкая, потому что самая младшая", "И мама, и дочь прекрасны. Когда она вырастет, будет благодарна вам за такие фото", "Милашки", - отметили в соцсети.