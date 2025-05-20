Альмира Турсын вдохновила фанатов атмосферными фото, снятыми в горах

Казахстанская актриса Альмира Турсын, звезда отечественного фильма "Томирис", привлекла внимание фанатов атмосферными фото, снятыми на природе, передает NUR.KZ.

Instagram Альмиры Турсын украсили новые фотографии, снятые на лоне природы.

"Что наполняет вас энергией? По себе наблюдаю, что меня особенно мощно наполняет и заряжает природа, земля, зелень, солнце, свежий воздух.

Какое счастье и благословение жить в Алматушке и иметь возможность сбегать от городской суеты на природу! Ради этого стоит сдвигать дела, рано вставать, идти 3-6-10 км…

Во второй раз сходили на водопад Каргалы. И уже составили список маршрутов, пиков и водопадов, куда планируем сходить!" - отметила она.

Однако она попросила своих подписчиков не ходить одним в горы по неизвестным маршрутам.

"Красавица! Всегда на позитиве", "Львица", "Это кто тигрицу в горах встретил?", "Как из мультика "Король лев", "Женщина-весна", - оставили свои восхищенные отзывы пользователи соцсети.