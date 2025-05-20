"Невозможно красиво": Серябкина показала фигуру в кроп-топе и шортах

40-летняя экс-солистка группы SEREBRO, российская исполнительница Ольга Серябкина покрасовалась в топе и шортах - это один из образов, в котором она была в новом клипе, передает NUR.KZ.

Серябкина рассказала о создании новой песни "2 процента". Она отметила, что песня изначально была лиричная, балладная, медленная, а звук был минималистичен "под гитару".

"И в моменте, работая над другим материалом, я показала ее Аркадию Александрову. Итог такой, что за полчаса он перевернул все с ног на голову. И "2 процента" буквально за несколько дней превратилась в то, что вы слышите сейчас", - рассказала певица.

В сжатые сроки ее команда провела огромную работу - они поменяли концепцию релиза, трека, клипа.

"Но это было настолько честно и точно по отношению к музыке, что сегодня я могу с уверенностью сказать, что я счастлива творить", - заключила Ольга.

На фото, которыми она поделилась, можно увидеть один из ее жарких образов в клипе на песню "2 процента".

"Невозможно красиво", "Я люблю тебя, Ольга, ты лучшая, твоя музыка великолепна", "Кадры просто бомба", "Крутышка идеальная. Соблазнительная до предела", "Ой, ну такая модная", "Фигура - огонь", - отреагировали фанаты.