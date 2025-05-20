Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Фигура отличная": Анна Данченко в ярком летнем аутфите очаровала пользователей Казнета

Опубликовано:

Анна Данченко
Анна Данченко. Фото: instagram.com/ann_2905

Казахстанская телеведущая Анна Данченко, прекрасно владеющая казахским языком, очаровала соцсети нежным образом - она покрасовалась в жилете и длинной юбке, передает NUR.KZ.

Яркий и нежный летний аутфит казахстанской теледивы тут же оценили в Сети. На фото видно, что Анна вышла на улицу не только в прекрасном наряде, но и в отличном настроении.

Красный жилет под талию, белая длинная и пышная юбка, нюдовые туфельки и сумочка в тон к ним, бусы и очаровательная улыбка - образ Анны Данченко вызвал восхищение пользователей Instagram.

"Наша Аннушка, смотришь на нее и не нарадуешься, оставайся народной любимицей и дальше", "Такая красивая", "Классная девушка, удачи ей", "Фигура отличная", - отметили в Сети.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2246748-figura-otlichnaya-anna-danchenko-v-yarkom-letnem-autfite-ocharovala-polzovateley-kazneta/