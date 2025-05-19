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"Шикарная женщина": звезда "Отчаянных домохозяек" сразила своим образом в Каннах

Опубликовано:

Ева Лонгория
Ева Лонгория. Фото: instagram.com/evalongoria

Звезда культового сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория покрасовалась в Каннах в эффектном образе, демонстрируя свою безупречную фигуру, передает NUR.KZ.

Новые фото украсили блог Евы в Instagram. На них 50-летняя голливудская дива красуется в костюме с оригинальным дизайном с акцентом на зону декольте, на светлой юбке можно увидеть принт в виде поцелуйчиков.

Маленькая сумочка с оттиском губ в центре и элегантные босоножки украсили ее образ. Макияж оттенил ее красоту, а распущенные волосы придали образу легкости и непосредственности. Фото стали еще ярче благодаря очаровательной улыбке актрисы.

"Ты сияющая звезда", "Лучше не бывает", "Невероятно шикарная женщина", "Так красиво", "Великолепная", "Такая прелестная и сексуальная", - отмечено в комментариях под фото.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2246580-shikarnaya-zhenshchina-zvezda-otchayannyh-domohozyaek-srazila-svoim-obrazom-v-kannah/