"Шикарная женщина": звезда "Отчаянных домохозяек" сразила своим образом в Каннах

Звезда культового сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория покрасовалась в Каннах в эффектном образе, демонстрируя свою безупречную фигуру, передает NUR.KZ.

Новые фото украсили блог Евы в Instagram. На них 50-летняя голливудская дива красуется в костюме с оригинальным дизайном с акцентом на зону декольте, на светлой юбке можно увидеть принт в виде поцелуйчиков.

Маленькая сумочка с оттиском губ в центре и элегантные босоножки украсили ее образ. Макияж оттенил ее красоту, а распущенные волосы придали образу легкости и непосредственности. Фото стали еще ярче благодаря очаровательной улыбке актрисы.

"Ты сияющая звезда", "Лучше не бывает", "Невероятно шикарная женщина", "Так красиво", "Великолепная", "Такая прелестная и сексуальная", - отмечено в комментариях под фото.