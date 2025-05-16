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"Женщина моей мечты": звезда бразильского сериала "Клон" обнажилась для фотосессии

Опубликовано:

Джованна Антонелли
Джованна Антонелли. Фото: instagram.com/giovannaantonelli

49-летняя бразильская актриса Джованна Антонелли, звезда популярного в нулевых годах сериала "Клон", полностью обнажилась для новой фотосессии, передает NUR.KZ.

Смелыми фотографиями Джованна поделилась в своем Instagram.

"Заново открываю свои собственные вселенные. Потому что искусство - это черпать вдохновение из прошлого, строить настоящее и создавать новые истории.

Как Венера художника Боттичелли - вдохновение этого фотосета, который напоминает нам, что женская сила вечна, чувствительна и креативна, — и как актриса я заново изобретаю себя в каждом персонаже, исследуя силу и сущность стольких женщин", - написала она.

Поклонники восхитились идеальной фигурой актрисы и отметили, что фотосессия получилась волшебной.

"Слишком идеально", "О боже, ты должна знать. У меня остановилось сердце", "Какая красота", "Ты женщина моей мечты", - пишут ей восторженные фанаты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2245773-zhenshchina-moey-mechty-zvezda-brazilskogo-seriala-klon-obnazhilas-dlya-fotosessii/