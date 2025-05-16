Ханде Эрчел покрасовалась в платье с глубоким декольте и разрезом до бедра
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Турецкая кинозвезда Ханде Эрчел, сыгравшая главную роль в сериале "Постучись в мою дверь", появилась в роскошном вечернем платье с высоким разрезом, передает NUR.KZ.
Ханде вышла в свет в великолепном платье, которое подчеркнуло достоинства ее фигуры. Насыщенный цвет, глубокое декольте, высокий боковой разрез - актриса была неотразима в наряде цвета фуксии.
В дополнении к нему Ханде надела черные туфельки и украшения на шею. Волосы турецкая кинодива распустила и выбрала неброский макияж.
"Вау! Какое красивое платье!", "Не хватает слов, чтобы описать вашу красоту и обаяние", "А разве можно быть такой красивой все время, каждый день, каждую минуту?", "Прелесть", "Потрясающе", "Замечательно", "Ты убиваешь каждый раз", - пишут ей в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2245623-hande-erchel-pokrasovalas-v-plate-s-glubokim-dekolte-i-razrezom-do-bedra/