Ханде Эрчел покрасовалась в платье с глубоким декольте и разрезом до бедра

Турецкая кинозвезда Ханде Эрчел, сыгравшая главную роль в сериале "Постучись в мою дверь", появилась в роскошном вечернем платье с высоким разрезом, передает NUR.KZ.

Ханде вышла в свет в великолепном платье, которое подчеркнуло достоинства ее фигуры. Насыщенный цвет, глубокое декольте, высокий боковой разрез - актриса была неотразима в наряде цвета фуксии.

В дополнении к нему Ханде надела черные туфельки и украшения на шею. Волосы турецкая кинодива распустила и выбрала неброский макияж.

"Вау! Какое красивое платье!", "Не хватает слов, чтобы описать вашу красоту и обаяние", "А разве можно быть такой красивой все время, каждый день, каждую минуту?", "Прелесть", "Потрясающе", "Замечательно", "Ты убиваешь каждый раз", - пишут ей в Сети.