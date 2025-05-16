Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Ханде Эрчел покрасовалась в платье с глубоким декольте и разрезом до бедра

Опубликовано:

Ханде Эрчел
Ханде Эрчел. Фото: instagram.com/handemiyy

Турецкая кинозвезда Ханде Эрчел, сыгравшая главную роль в сериале "Постучись в мою дверь", появилась в роскошном вечернем платье с высоким разрезом, передает NUR.KZ.

Ханде вышла в свет в великолепном платье, которое подчеркнуло достоинства ее фигуры. Насыщенный цвет, глубокое декольте, высокий боковой разрез - актриса была неотразима в наряде цвета фуксии.

В дополнении к нему Ханде надела черные туфельки и украшения на шею. Волосы турецкая кинодива распустила и выбрала неброский макияж.

"Вау! Какое красивое платье!", "Не хватает слов, чтобы описать вашу красоту и обаяние", "А разве можно быть такой красивой все время, каждый день, каждую минуту?", "Прелесть", "Потрясающе", "Замечательно", "Ты убиваешь каждый раз", - пишут ей в Сети.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2245623-hande-erchel-pokrasovalas-v-plate-s-glubokim-dekolte-i-razrezom-do-bedra/