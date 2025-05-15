"Королева солнца и океана": Николь Шерзингер в бикини собрала комплименты в Сети
Опубликовано:
46-летняя американская певица Николь Шерзингер похвасталась стройной фигурой в бикини. Пляжные фото появились в Instagram-аккаунте знаменитости, передает NUR.KZ.
Николь то и дело радует свою читательскую аудиторию в соцсети фото с пляжа. Вот и на этот раз певица сумела передать атмосферу отпуска на море - ее снимки в бикини тут же набрали заслуженные "лайки" и комментарии фанатов.
"Вот ради чего мы так усердно работаем", - отметила она, поделившись яркими солнечными снимками.
Пользователи соцсети оценили ее фигуру и пожелали отличного отдыха.
"Прекрасное времяпровождение, я люблю тебя", "Ты выглядишь потрясающе", "Королева солнца и океана", "Очень сексуальная женщина", "Тело моей мечты", - пишут пользователи Instagram.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2245362-koroleva-solnca-i-okeana-nikol-sherzinger-v-bikini-sobrala-komplimenty-v-seti/