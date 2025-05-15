"Королева солнца и океана": Николь Шерзингер в бикини собрала комплименты в Сети

46-летняя американская певица Николь Шерзингер похвасталась стройной фигурой в бикини. Пляжные фото появились в Instagram-аккаунте знаменитости, передает NUR.KZ.

Николь то и дело радует свою читательскую аудиторию в соцсети фото с пляжа. Вот и на этот раз певица сумела передать атмосферу отпуска на море - ее снимки в бикини тут же набрали заслуженные "лайки" и комментарии фанатов.

"Вот ради чего мы так усердно работаем", - отметила она, поделившись яркими солнечными снимками.

Пользователи соцсети оценили ее фигуру и пожелали отличного отдыха.

"Прекрасное времяпровождение, я люблю тебя", "Ты выглядишь потрясающе", "Королева солнца и океана", "Очень сексуальная женщина", "Тело моей мечты", - пишут пользователи Instagram.