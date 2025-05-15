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"Красота вне времени": образ Алессандры Амбросио в Каннах восхитил Сеть

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Алессандра Амбросио
Алессандра Амбросио. Фото: instagram.com/alessandraambrosio

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио показала в Instagram фото, снятые на красной дорожке в Каннах. Бывший "ангел" Victoria’s Secret появилась в роскошном платье, передает NUR.KZ.

44-летняя Алессандра выбрала для выхода в свет роскошное зеленое платье с высоким разрезом и длинным шлейфом с акцентом на зону декольте.

Свой образ модель дополнила алмазным колье и серьгами с бриллиантами. Безупречный макияж, серебристые босоножки и волосы, собранные в высокий хвост, завершили вечерний образ бразильской красавицы.

"Просто великолепно", "Моя шикарная девочка", "Красота вне времени в Каннах", "Королева Канн", "Ошеломительно", "Никто не носит кутюр так, как Алессандра Амброзио. Она превращает красную дорожку во взлетную полосу — каждый год каждый ее лук безупречен", - отозвались в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2245344-krasota-vne-vremeni-obraz-alessandry-ambrosio-v-kannah-voshitil-set/