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"Фантастика": 58-летняя Сальма Хайек устроила горячую фотосессию для журнала

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Сальма Хайек
Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek

Известная голливудская актриса Сальма Хайек устроила жаркую фотосессию для журнала Sports Illustrated Swimsuit - кадрами 58-летняя звезда поделилась в своем профиле в Instagram, передает NUR.KZ.

Сальма предстала в нескольких образах: для обложки актриса нарядилась в темно-зеленый раздельный купальнике, который подчеркнул ее стройную фигуру. Она дополнила свой образ цепочками и подвеской с камнем.

Для фотосета пригласили известного фотографа Рювена Афанадора - для него голливудская звезда позировала также в белом комплекте с парео и бикини бордового цвета, который похож на тот, что актриса носила в фильме "От заката до рассвета".

Еще 58-летня знаменитость позировала лежа на диване топлес и в сплетенных из золотистых колец трусах.

"У нее есть творческий огонь, который зажигает все, к чему она прикасается", - поделились мнением о Сальме Хайек авторы журнала.

"Фантастика", "Сальма - королева", "Всегда обожал Сальму, но здесь она просто огонь", "Остается самой горячей", "Мексиканская богиня", - восхитились комментаторы.

По данным IMDb, Сальма Хайек родилась в Мексике 2 сентября 1966 года. Она решила стать актрисой в 5 лет, когда посмотрела фильм "Вилли Вонка и шоколадная фабрика".

Свою первую главную роль Хайек получила в 1989 году в одном из сериалов, который снимался в Мексике. Вскоре она стала звездой на родине.

После успеха она решила переехать из Мексики в США. В 1995 году Роберт Родригес пригласил актрису сняться в фильме "Отчаянный", где главную роль исполнил Антонио Бандерас. Фильм приобрел культовый статус, а Сальма Хайек получила известность в Голливуде.

После она построила успешную карьеру, прославилась на весь мир и даже была номинирована на "Оскар".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2245281-fantastika-58-letnyaya-salma-hayek-ustroila-goryachuyu-fotosessiyu-dlya-zhurnala/