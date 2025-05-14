"Огонь, страсть, любовь": Жания Джуринская и Данияр Хизметов сняли романтическое видео

Казахстанские актеры, супруги Жания Джуринская и Данияр Хизметов сняли романтическое видео. Жания поделилась им в соцсети и собрала восторженные отзывы, передает NUR.KZ.

"Данияр + Жания = любовь. Ставь + и с тобой случится любовь", - написала Жания.

На кадрах актеры, которые давно женаты и имеют двоих детей, запечатлелись в вечерних нарядах - Данияр в строгом костюме, а Жания - в роскошном атласном платье в пол с открытой спиной.

Видео, полное романтики и страсти, набрало заслуженные "лайки" и восхищенные комментарии пользователей соцсети.

"Пожар, огонь, страсть, любовь!", "Шедеврально!", "Вау", "Можно сказать, что это реклама парфюма", "Любви вам крепкой", "Какие страстные", "Боже!" - написали комментаторы в Сети и оставили смайлики в виде "красных сердец".