Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Огонь, страсть, любовь": Жания Джуринская и Данияр Хизметов сняли романтическое видео

Опубликовано:

Жания Джуринская и Данияр Хизметов
Жания Джуринская и Данияр Хизметов. Фото : instagram.com/djurinskaya

Казахстанские актеры, супруги Жания Джуринская и Данияр Хизметов сняли романтическое видео. Жания поделилась им в соцсети и собрала восторженные отзывы, передает NUR.KZ.

"Данияр + Жания = любовь. Ставь + и с тобой случится любовь", - написала Жания.

На кадрах актеры, которые давно женаты и имеют двоих детей, запечатлелись в вечерних нарядах - Данияр в строгом костюме, а Жания - в роскошном атласном платье в пол с открытой спиной.

Видео, полное романтики и страсти, набрало заслуженные "лайки" и восхищенные комментарии пользователей соцсети.

"Пожар, огонь, страсть, любовь!", "Шедеврально!", "Вау", "Можно сказать, что это реклама парфюма", "Любви вам крепкой", "Какие страстные", "Боже!" - написали комментаторы в Сети и оставили смайлики в виде "красных сердец".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2244993-ogon-strast-lyubov-zhaniya-dzhurinskaya-i-daniyar-hizmetov-snyali-romanticheskoe-video/