"Женственно и дерзко": 47-летняя Жасмин в мини-платье вызвала восторг в Сети

47-летняя российская певица Жасмин запечатлелась в красном мини-платье - ее роковой образ тут же оценили поклонники и звездные коллеги в соцсети, передает NUR.KZ.

"Возьмите за правило: если раз вспомнили о бывшем – сделайте десять приседаний. Один раз сказали о бывшем – десять упражнений на пресс.

Написали смс бывшему – пробежали километр по пересеченной местности. Да, вы продолжаете вспоминать бывшего – это плохо. Но у вас отличная фигура – и это хорошо!" - процитировала Жасмин автора книги "Бывшие" Наталью Краснову.

Отметим, что Жасмин недавно выпустила трек "Бывшие" и отметила, что эта песня для нее особенная, она покорила ее своей глубокой драмой.

На фото Жасмин запечатлелась в алом велюровом мини-платье и туфлях на высоких каблуках.

"Какой благородных красный! Вам невероятно идет!", "Выглядите как героиня итальянского кинематографа", "Идеальный образ для выхода на красную дорожку", "Секси, но благородно! Женственно, но дерзко!", "Цвет страсти, силы и достоинства", "Царица", - написали ей фанаты и коллеги.