Met Gala-2025: самые яркие образы звезд на красной дорожке

В первый понедельник мая состоялся ежегодный благотворительный бал Met Gala, открывший весеннюю выставку Института костюма. NUR.KZ собрал для читателей самые яркие образы этого года.

По данным Vogue, в этом году темой события выбрали "Суперэлегантность: Искусство черного стиля". Звезды должны были придерживаться темы черного дендизма, для описания мужчин из среднего класса, которые любили общаться, хорошо питаться, заниматься искусством и в целом вести роскошный образ жизни.

Одним из председателей фестиваля в 2025 году выбрали исполнителя Фаррелла Уильямса, который пришел со своей супругой Хелен Личисан.

По единогласному мнению СМИ, самой обсуждаемой персоной вечера стала певица Рианна, которая именно на фестивале подтвердила, что ждет третьего ребенка.

Одним из самых обсуждаемых нарядов вечера стал образ актрисы Деми Мур, которая пришла в платье в форме галстука.

Звезда сериала "Уэнсдэй" Дженна Ортега удивила всем нарядом из металлических линеек.

А Кайли Дженнер и Хейли Бибер не стали надевать эпатажные наряды и предстали в классических образах.

Рэперша Карди Би показала не только брючный костюм зеленого цвета, но и новую прическу.

Ким Кардашьян является одной из самых частых гостей фестиваля, в этом году она выбрала черный кожаный наряд со шляпой.

Одной из самых стильных гостей вечера назвали участницу группы Black Pink, певицу Розе. Она выбрала классический черный костюм.

Исполнители Ашер и Шакира пересеклись во время демонстрации нарядов. Ашер пришел в черном, а Шакира выбрала розовый цвет.

Еще одним популярным в соцсетях образом стал тот, что выбрала певица Сабрина Карпентер.

Муж Рианны, рэпер ASAP Rocky также был одним из председателей фестиваля.

А одна из самых стильных знаменитостей, певица и актриса Зендея предпочла классический белый костюм со шляпой.