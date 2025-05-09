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"Валентинский вайб": Карнавал сфотографировалась в прозрачной юбке

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Валя Карнавал
Валя Карнавал. Фото: instagram.com/karna.val

Российская блогерша Валя Карнавал порадовала своих подписчиков серией новых фотографий, в том числе откровенных. Снимки появились в профиле Вали в Instagram, передает NUR.KZ.

На одном из опубликованных фото Карнавал предстала перед камерой в облегающем сером кроп-топе и белой прозрачной юбке с заниженной талией.

Еще Валя снялась, лежа на диване в джинсах, из-под которых торчали стринги со стразами.

"Красотка вообще", "Валентинский вайб", "Хоть кто-то напишет, откуда такие трусы?", "Невероятная", "Вот что значит красота", "Бесподобная", - писали фанаты под постом.

По данным "Вокруг ТВ", Валентина Карнаухова (Карнавал) родилась 11 ноября 2001 года в Ростове-на-Дону. Детство Вали прошло в небольшом селе Новобатайске.

После окончания средней школы она отправилась в Ростов-на-Дону, где поступила в Ростовский колледж рекламы, сервиса и туризма, однако бросила учебу и устроилась в развлекательную организацию, параллельно начала выкладывать ролики в соцсети.

Вскоре ее ролики стали набирать популярность - десятки тысяч пользователей подписывались на Валю.

В 2018 году девушка переехала в Москву и взяла псевдоним Валя Карнавал. Вскоре после этого она получила приглашение в команду блогеров.

Позже девушка начала карьеру певицы, ведущей. Например, недавно на экраны вышел новый сезон проекта "Голос. Дети" с ее участием.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2242983-valentinskiy-vayb-karnaval-sfotografirovalas-v-prozrachnoy-yubke/