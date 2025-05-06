"Дива": Дамеля Sweet вышла в свет в элегантном образе

Казахстанский блогер-миллионник Дамеля Sweet появилась в элегантном образе - подписчики в Instagram тут же оценили и ее эффектный наряд, и стройную фигуру, передает NUR.KZ.

Нежно-голубое платье с накидкой и белыми перьями, сияющие остроносые туфельки с жемчужными нитями, волосы, аккуратно собранные в пучок, маленькая сумочка, неброский макияж и очаровательная улыбка - Дамеля Sweet вышла в свет в элегантном образе.

Она поделилась фото в соцсети и тут же собрала комплименты своих подписчиков.

"Роскошная", "Ну дива!", "Вы, как всегда, воплощение элегантности", "Сладкая", "Не знаю почему, но почувствовала вайб "безумно богатые азиаты", "Вы, как лебедь. Все так гармонично смотрится", "Красивая и великолепная", "Огонь", - пишут ей восхищенные комментаторы в Сети.