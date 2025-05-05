"Нежная орхидея": бывшая жена Моргенштерна восхитила весенним образом

Экс-супруга рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина разместила в своем Instagram-аккаунте новые фотографии, на которых предстала в нежном образе, передает NUR.KZ.

"Девушка-весна", - коротко охарактеризовала свой образ Зинатуллина.

Ее нежный образ, тонкая талия и грация привели в восторг читательскую аудиторию в Instagram. К слову, число ее подписчиков растет и достигло 4,2 млн человек.

На фото отреагировала Нюша и другие российские знаменитости. Пользователи соцсети не были скупы на комплименты.

"Ах, какая", "Нежная орхидея", "Если бы мы могли разглядеть чудо одного цветка, вся наша жизнь переменилась бы", "Очень красивая девушка", "Великолепная", "Все просто, вижу тебя - ставлю лайк", "Богиня", "Идеал, который невозможно не любить", - высказались в соцсети.