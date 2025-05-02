"Идеальное сочетание элегантности и огня": Катя Сафарова появилась в смелом наряде без белья

Победительница восьмого сезона шоу "Холостяк" Катя Сафарова поделилась в Instagram результатом новой фотосессии - девушка покрасовалась в наряде без белья, передает NUR.KZ.

Катя попозировала во время водной прогулки на яхте в оригинальном белоснежном платье - можно заметить, что под ним нет нижнего белья. Оригинальный аутфит, смелость и красота модели, а также прекрасный пейзаж - все это вкупе сделали фотосессию незабываемой.

Пользователи соцсети не смогли пройти мимо новых фото Кати и оставили свои комментарии. К слову, за короткое время снимки набрали свыше 20 тысяч "лайков".

"Безумно красивая", "Катя, ну это просто мегакрасиво", "Грациозная", "Эффектный образ!", "Напоминает женщин на винтажных фотографиях", "Ошеломительно", "Люблю тебя, Кэт", "Вы идеальное сочетание элегантности и огня", "Богиня", - отреагировали в соцсети.