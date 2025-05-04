"Для своего возраста вы супер": Ксения Собчак опубликовала фото в прозрачном наряде

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала серию фото в пикантном прозрачном наряде с отдыха на Мальдивах, снискав похвалы подписчиков, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Instagram-аккаунте Ксении Собчак. На серии снимков телеведущая предстала в прозрачном белом костюме, состоящего из топа с завязками на спине и объемным цветочным декором на груди, трусов и сетчатой юбки с оборкой.

Образ Собчак восхитил подписчиков, не скупившихся на комплименты в комментариях.

"Для своего возраста - Вы выглядите супер!", "Ну это миллион лайков", "Ксения, ну какая вы шикарная и красивая, и ваш особый стиль", " Ксения Анатольевна, вы огонь", - написали пользователи под постом.

Отметим, что образы Ксении Собчак зачастую собирают сотни комментариев, как хвалебных, так и более критических - телеведущая любит экспериментировать со стилем.

Добавим, согласно данным "РИА Новости", российская журналистка и телеведущая Ксения Анатольевна Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (ныне - Санкт-Петербург).

Дочь экс-мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака (1937-2000) и члена Совета Федерации Людмилы Нарусовой.

В детстве Ксения занималась балетом при Мариинском театре и живописью при Эрмитаже. Училась в школе с углубленным изучением английского языка. В 2002 году получила степень бакалавра международных отношений и поступила в магистратуру на факультет политологии МГИМО. В 2004 году Ксения получила степень магистра.

Став телеведущей, вела такие реалити-шоу, как "Дом-2", "Кто не хочет стать миллионером ", "Блондинка в Шоколаде", "Последний герой", передачи "Будни Барабаки", "Барабака и серый волк", "Девчата", шоу "Топ-модель по-русски", программу "Собчак живьем", музыкальную премию Муз-ТВ.

Главный редактор журнала L'Officiel Россия с 2014 года, автор нескольких книг, ролей в фильмах и актриса спектакле "Женитьба" по одноименной пьесе Николая Гоголя в московском Театре Наций.

В 2017 года Ксения Собчак заявила, что будет участвовать в президентских выборах в 2018 году.

В рейтинге журнала Forbes "Главные российские знаменитости 2017" Ксения Собчак занимает 10-е место. Ее состояние, по версии Forbes, оценивается в 2,1 миллиона долларов.

Ксения Собчак замужем за актером Максимом Виторганом. В ноябре 2016 года в семье родился сын.