Звезда "Уэнсдэй" приняла участие в откровенной съемке для модного журнала

Звезда сериала "Уэнсдэй" Дженна Ортега приняла участие в откровенной съемке для журнала V Magazine - актриса показала полуобнаженную грудь, передает NUR.KZ.

Кадрами поделилось издание в своем профиле в Instagram.

На черно-белом фото Дженна предстала в широких брюках с высокой посадкой, лакированных сапогах с прозрачными каблуками и расстегнутой кожаной куртке - актриса слегка оголила свою грудь. На другом фото звезда "Уэнсдэй" появилась в белой жилетке на голое тело.

Еще Ортега сфотографировалась в майке, куртке и трусиках. Также знаменитость выложила снимок, на котором предстала в футболке с портретом Николь Кидман.

"Ребята сделали правильный выбор, пригласив Дженну", "Великолепная", "Королева", "Просто совершенство", "Дива", - писали фанаты.

По данным сайта IMDB, Дженна Ортега родилась 27 сентября 2002 года в Калифорнии.

Актриса начала сниматься в 9 лет - дебютировала в телесериале на телеканале Disney.

Сейчас на счету молодой актрисы более чем 15 картин. Стоит отметить, что Ортега часто снимается в хоррорах, особенно в последние годы. За это некоторые прозвали Дженну "королевой крика" нового поколения.

Особую популярность актрисе принесла роль Уэнсдэй Аддамс в нашумевшем сериале от Netflix.