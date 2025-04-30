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"Очень вызывающие, я бы такие не взяла": необычные сапоги Собчак вызвали интерес в Сети

Опубликовано:

Ксения Собчак
Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

43-летняя российская телеведущая Ксения Собчак покрасовалась в стильном аутфите. Внимание пользователей соцсети привлекли ее необычные сапоги, передает NUR.KZ.

"Формула счастья проста – ждать и хотеть отдыха, а потом ждать и скучать по работе", - отметила Ксения.

Собчак прогулялась по городу в стильном аутфите. Однако некоторым не понравились ее сапоги. Об этом они высказались в комментариях. А другие, напротив, оценили образ теледивы.

"Сапоги выглядят очень вызывающе, я бы такие не купила", "Сапоги очень даже крутые", "Гениальность в простоте", "Почему всегда так безвкусно, вещи сами по себе хорошие, но не вместе", "Ксения умеет носить несочетаемые вещи - она в этом профи", "На первом фото каблуков нет, на другом есть, странно", "Что-то мне подсказывает, что к этим лыжам палки должны в комплекте идти", - по-разному отреагировали в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2240739-ochen-vyzyvayushchie-ya-by-takie-ne-vzyala-neobychnye-sapogi-sobchak-vyzvali-interes-v-seti/