"Очень вызывающие, я бы такие не взяла": необычные сапоги Собчак вызвали интерес в Сети

43-летняя российская телеведущая Ксения Собчак покрасовалась в стильном аутфите. Внимание пользователей соцсети привлекли ее необычные сапоги, передает NUR.KZ.

"Формула счастья проста – ждать и хотеть отдыха, а потом ждать и скучать по работе", - отметила Ксения.

Собчак прогулялась по городу в стильном аутфите. Однако некоторым не понравились ее сапоги. Об этом они высказались в комментариях. А другие, напротив, оценили образ теледивы.

"Сапоги выглядят очень вызывающе, я бы такие не купила", "Сапоги очень даже крутые", "Гениальность в простоте", "Почему всегда так безвкусно, вещи сами по себе хорошие, но не вместе", "Ксения умеет носить несочетаемые вещи - она в этом профи", "На первом фото каблуков нет, на другом есть, странно", "Что-то мне подсказывает, что к этим лыжам палки должны в комплекте идти", - по-разному отреагировали в Сети.