"Куда режиссеры смотрят?": Беркут и Аиша повторили сцену из фильма "Любовь и голуби"
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Казахстанские артисты Айбек и Виктория Жансеитовы, известные на сцене как Беркут и Аиша, развеселили подписчиков в Instagram, повторив сцену из кинофильма "Любовь и голуби", передает NUR.KZ.
Беркут выложил смешное видео в своем блоге.
"Смех продлевает жизнь. Я сегодня был за рулем весь день. Многие такие злые за рулем. Но я не терял хорошего настроения и продолжал улыбаться", - отметил певец.
На кадрах видно, как супруги изображают сцену с участием Александра Михайлова и Любови Гурченко, сыгравших героев фильма "Любовь и голуби". Вася просит разрешения у Раисы Захаровны, которая держит диету, подсолить блюдо для вкуса и мечтает о горбушечке хлеба.
"Вы просто прелесть", "Настоящий тандем у вас, рахмет за эмоции", "Снимитесь вместе в кино, куда режиссеры смотрят?", "Ой не могу... Озвучка топ", "Беркуту любая роль идет", "Талантливый человек талантлив во всем", "Позитивчики, с утра хорошим настроением зарядили", - оценили игру Беркута и Аиши в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2240658-kuda-rezhissery-smotryat-berkut-i-aisha-povtorili-scenu-iz-filma-lyubov-i-golubi/