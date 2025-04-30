"Куда режиссеры смотрят?": Беркут и Аиша повторили сцену из фильма "Любовь и голуби"

Казахстанские артисты Айбек и Виктория Жансеитовы, известные на сцене как Беркут и Аиша, развеселили подписчиков в Instagram, повторив сцену из кинофильма "Любовь и голуби", передает NUR.KZ.

Беркут выложил смешное видео в своем блоге.

"Смех продлевает жизнь. Я сегодня был за рулем весь день. Многие такие злые за рулем. Но я не терял хорошего настроения и продолжал улыбаться", - отметил певец.

На кадрах видно, как супруги изображают сцену с участием Александра Михайлова и Любови Гурченко, сыгравших героев фильма "Любовь и голуби". Вася просит разрешения у Раисы Захаровны, которая держит диету, подсолить блюдо для вкуса и мечтает о горбушечке хлеба.

"Вы просто прелесть", "Настоящий тандем у вас, рахмет за эмоции", "Снимитесь вместе в кино, куда режиссеры смотрят?", "Ой не могу... Озвучка топ", "Беркуту любая роль идет", "Талантливый человек талантлив во всем", "Позитивчики, с утра хорошим настроением зарядили", - оценили игру Беркута и Аиши в Сети.