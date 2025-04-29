Айнур Ильясову в новом образе сравнили с царицей Томирис

Казахстанская актриса и ведущая подкаста "MOM'sкий әңгіме" Айнур Ильясова, звезда франшизы "Келинка Сабина", появилась в образе воительницы, передает NUR.KZ.

Фотографии, которые не могли оставить равнодушными фанатов творчества Айнур, появились в Instagram актрисы. На черно-белых и цветных снимках Айнур запечатлелась в образе женщины-воительницы. Пользователи соцсети тут заявили, что Айнур выглядит как Томирис - сакская царица.

"Я думаю, что к таким фото не нужен текст", - отметила она.

Кентал, Гульнара Сильбаева, Балжан Бидаш, Динара Кырыкбаева, Жаркынай Ханайым, Асель Аскар и другие звездные коллеги, а также подписчики поделились своими впечатлениями от увиденного.

"Царица", "Воинственная", "Амазонка", "Огонь просто", "Через сто лет наши потомки, обнаружив это фото, скажут, вот так одевались казахские женщины в далеком 2025", "Томирис", - гласят комментарии под фото.