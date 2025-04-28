"Нереально быть такой шикарной": Тина Кароль появилась в сияющем платье со шлейфом

40-летняя украинская певица Тина Кароль предстала в роскошном платье - новые фото Тины тут же набрали массу "лайков", а саму артистку искупали в комплиментах, передает NUR.KZ.

Фото Тины Кароль, которые впечатлили ее поклонников, появились в ее Instagram. На них артистка позирует в сияющем темном платье со шлейфом, расшитом пайетками.

Вечерний наряд от известного бренда облегает ее стройную фигуру, акцентируя внимание на пышную грудь. Свой образ знаменитость дополнила босоножками на шпильках. Легкий макияж и уложенные волнами волосы оттенили ее красоту.

"Играй по своим правилам!" - отметила Тина под фото.

"Богиня", "Лучшая", "Это взрыв! Нереально быть такой шикарной", "Это нормально сводить нас с ума?", "Совершенная женщина", - посыпались комплименты в ее адрес.