"Молодая и красивая": 62-летняя Венера Нигматулина собрала комплименты в Сети

62-летняя казахстанская актриса Венера Нигматулина, звезда сериала "Перекресток", поделилась новым фото в соцсети и поразмышляла о том, что важно для женщины, передает NUR.KZ.

Венера Нигматулина процитировала слова Сократа о красоте. Древнегреческий философ считал, что "красота — это королева, которая правит очень недолго".

"Вечная молодость невозможна, но возможна вечная ценность. Женщина, которая создает себя как мыслящую, чувствующую, сильную личность, не теряет, а лишь приобретает с каждым годом", - уверена актриса.

Звезда сериала "Перекресток" также разместила новый снимок, снятый на улице. Фанаты тут же отреагировали на пост и свежее фото.

"Вы прекрасны", "Красиво и правильно сказано", "Легенда", "Давно я вас знаю - "Волчья яма", "Провинциальный роман". И я вас обожаю", "Такая же молодая и красивая", - заключили фанаты.