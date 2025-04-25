"Молодая и красивая": 62-летняя Венера Нигматулина собрала комплименты в Сети
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62-летняя казахстанская актриса Венера Нигматулина, звезда сериала "Перекресток", поделилась новым фото в соцсети и поразмышляла о том, что важно для женщины, передает NUR.KZ.
Венера Нигматулина процитировала слова Сократа о красоте. Древнегреческий философ считал, что "красота — это королева, которая правит очень недолго".
"Вечная молодость невозможна, но возможна вечная ценность. Женщина, которая создает себя как мыслящую, чувствующую, сильную личность, не теряет, а лишь приобретает с каждым годом", - уверена актриса.
Звезда сериала "Перекресток" также разместила новый снимок, снятый на улице. Фанаты тут же отреагировали на пост и свежее фото.
"Вы прекрасны", "Красиво и правильно сказано", "Легенда", "Давно я вас знаю - "Волчья яма", "Провинциальный роман". И я вас обожаю", "Такая же молодая и красивая", - заключили фанаты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2239452-molodaya-i-krasivaya-62-letnyaya-venera-nigmatulina-sobrala-komplimenty-v-seti/