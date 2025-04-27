Экс-участница Pussycat Dolls показала фигуру в бикини

Одна из экс-участниц популярной в прошлом женской группы The Pussycat Dolls Эшли Робертс опубликовала в своих соцсетях новые фото в бикини, передает NUR.KZ.

43-летняя Эшли Робертс опубликовала на своей странице в Instagram серию снимков, для которых она позировала на лодке в купальнике синего цвета. Свой образ она дополнила очками, серьгами и другими украшениями.

"Время озер", - подписала снимки певица и танцовщица.

Подписчики Эшли в комментариях похвалили звезду за положительные эмоции, которые она старается вызвать у своих поклонников.

"Ты прекрасно проводишь время, Эшли, фантастические фотографии", "Великолепна", "Вы с водой так круто смотритесь", "Одна потрясающая красавица и великолепные фотографии", - поддержали Робертс фанаты.

По информации IMDb, Эшли Робертс родилась 14 сентября 1981 года в США, штат Аризона. Начала танцевать в возрасте трех лет и петь в восемь. Отец Эшли был барабанщиком в группе, позже ушел в автобизнес. Мать была инструктором пилатеса. Именно родители вдохновили Эшли начать карьеру в индустрии развлечений.

Эшли известна не только как певица, но еще и как актриса и хореограф. Пик ее славы пришелся на времена участия в группе The Pussycat Dolls, но в феврале 2010 года покинула ее для того, чтобы заняться сольной карьерой.

Также она в кино, ее кинодебютом стала мелодрама "Сделай шаг", где она исполнила роль танцовщицы Брук. Позже она также появилась в телесериале "90210. Новое поколение", где сыграла стриптизершу.

Несколько лет назад Эшли и другие участницы группы предпринимали попытку вернуться на сцену, но из-за споров между солисткой Николь Шерзингер и продюсерами, гастрольный тур так и не состоялся.

Сейчас Эшли живет в столице Великобритании - Лондоне.