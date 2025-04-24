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"Идеально все": блогер Надин Серовски в мини-бикини похвасталась упругим прессом

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Надин Серовски
Надин Серовски. Фото: instagram.com/nadin_serovski

Популярная российская инстадива Надин Серовски похвасталась упругим прессом и стройной фигурой. Фото с пляжа блогер-миллионник разместила в Instagram, передает NUR.KZ.

Надин показала фото, на которых появилась позирующей в мини-бикини у бассейна. Блогер показала свой упругий пресс и вызвала в соцсети неоднозначную реакцию - одни восхитились ее фигурой, другие решили, что без помощи хирурга не обошлось.

"Мотиватор, всегда смотрю и восхищаюсь. Плюс ко всему замечательная мама", "Все знают, что вы сделали операцию. И это хороший результат", "Какую операцию? Там пресс - камень! Каждый день в зале", "Шикарная", "Какой труд!", "Я подавилось куском торта", "Это самые красивые снимки, что я видела, тут идеально все", "Сделала себя сама", - гласят отзывы под фото.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2238900-idealno-vse-bloger-nadin-serovski-v-mini-bikini-pohvastalas-uprugim-pressom/