"Идеально все": блогер Надин Серовски в мини-бикини похвасталась упругим прессом

Популярная российская инстадива Надин Серовски похвасталась упругим прессом и стройной фигурой. Фото с пляжа блогер-миллионник разместила в Instagram, передает NUR.KZ.

Надин показала фото, на которых появилась позирующей в мини-бикини у бассейна. Блогер показала свой упругий пресс и вызвала в соцсети неоднозначную реакцию - одни восхитились ее фигурой, другие решили, что без помощи хирурга не обошлось.

"Мотиватор, всегда смотрю и восхищаюсь. Плюс ко всему замечательная мама", "Все знают, что вы сделали операцию. И это хороший результат", "Какую операцию? Там пресс - камень! Каждый день в зале", "Шикарная", "Какой труд!", "Я подавилось куском торта", "Это самые красивые снимки, что я видела, тут идеально все", "Сделала себя сама", - гласят отзывы под фото.