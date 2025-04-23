Меруерт Тусипбаева удивила кардинальным преображением

Казахстанская исполнительница Меруерт Тусипбаева предстала перед фанатами в новом неожиданном образе. Артистка рассказала, что сняла клип на свою песню, передает NUR.KZ.

Меруерт Тусипбаева удивила пользователей соцсети преображением.

"Сделала стрижку. Как вам мой образ? Скоро выйдет клип на новую песню. Новая Тусипбаева", - отметила она.

Фанаты разделились во мнениях. Подписчики сделали ей комплименты, а некоторые решили, что это парик. Другие же заявили, что Меруерт не стоило расставаться с длинными локонами.

"На Анну Самохину похожа теперь", "Нет, не понравилось, что сделали стрижку", "Красавица", "Мир с вами краше", "Парик", "Самая красивая женщина", "О, классно как", "Красивая и нежная", "Женщина-огонь", "Прекрасный образ", - высказались в Сети.