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"Влюбился в нее, как только увидел": 50-летняя Ева Лонгория впечатлила фото из Швейцарии

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Ева Лонгория
Ева Лонгория. Фото: instagram.com/evalongoria

50-летняя голливудская актриса Ева Лонгория, звезда культового сериала "Отчаянные домохозяйки" появилась в роскошном вечернем платье и вызвала восхищение фанатов, передает NUR.KZ.

Серебристое платье в пол с открытыми плечами, великолепные украшения, безупречный макияж и прическа - Ева Лонгория была неотразима в новом образе. Актриса указала локацию на фото - это город Женева.

Фанаты тут же отреагировали на образ звезды "Отчаянных домохозяек". Они не поскупились на восторженные отзызы в ее адрес.

"Эффектно", "Самая красивая женщина в мире", "Ты никогда не скучаешь", "О, Богиня! Посмотрите на это божественное создание", "Ошеломительно", "Наша красавица Габи", "Невероятная Ева", "Сияние царицы", "Прекрасная. Я влюбился в нее, как только увидел", - пишут в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2238120-vlyubilsya-v-nee-kak-tolko-uvidel-50-letnyaya-eva-longoriya-vpechatlila-foto-iz-shveycarii/