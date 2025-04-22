"Влюбился в нее, как только увидел": 50-летняя Ева Лонгория впечатлила фото из Швейцарии

50-летняя голливудская актриса Ева Лонгория, звезда культового сериала "Отчаянные домохозяйки" появилась в роскошном вечернем платье и вызвала восхищение фанатов, передает NUR.KZ.

Серебристое платье в пол с открытыми плечами, великолепные украшения, безупречный макияж и прическа - Ева Лонгория была неотразима в новом образе. Актриса указала локацию на фото - это город Женева.

Фанаты тут же отреагировали на образ звезды "Отчаянных домохозяек". Они не поскупились на восторженные отзызы в ее адрес.

"Эффектно", "Самая красивая женщина в мире", "Ты никогда не скучаешь", "О, Богиня! Посмотрите на это божественное создание", "Ошеломительно", "Наша красавица Габи", "Невероятная Ева", "Сияние царицы", "Прекрасная. Я влюбился в нее, как только увидел", - пишут в Сети.