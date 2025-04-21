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"Разве можно быть такой идеальной?": Агата Муцениеце покрасовалась в эффектном мини-платье

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Агата Муцениеце
Агата Муцениеце. Фото: instagram.com/agataagata

36-летняя российская актриса Агата Муцениеце, бывшая жена актера Павла Прилучного, покрасовалась в "маленьком" красном платье и собрала комплименты в Сети, передает NUR.KZ.

Яркое мини-платье, в котором Агата попозировала на камеру, прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру. Фото она разместила в Instagram.

"Красный цвет не скроет тебя в толпе, но может придать смелости твоему сердцу. Об этом шепнуло мне мое новое маленькое платье. Как тут не сиять!" - заявила актриса.

"Бывает же такое, когда одновременно и внутренняя, и внешняя красота. Смотрю и восхищаюсь, и завидую немножко", "Роскошная Агата", "Красивая и уверенная в себе", "Фарфоровая куколка! Невероятная красотка!", "Девушка в красном, мечта о прекрасном", "Изящная статуэточка. Глаз не отвести", "Разве можно быть такой идеальной?" - рассыпались в комплиментах ее поклонники.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2237715-razve-mozhno-byt-takoy-idealnoy-agata-muceniece-pokrasovalas-v-effektnom-mini-plate/