"Разве можно быть такой идеальной?": Агата Муцениеце покрасовалась в эффектном мини-платье

36-летняя российская актриса Агата Муцениеце, бывшая жена актера Павла Прилучного, покрасовалась в "маленьком" красном платье и собрала комплименты в Сети, передает NUR.KZ.

Яркое мини-платье, в котором Агата попозировала на камеру, прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру. Фото она разместила в Instagram.

"Красный цвет не скроет тебя в толпе, но может придать смелости твоему сердцу. Об этом шепнуло мне мое новое маленькое платье. Как тут не сиять!" - заявила актриса.

"Бывает же такое, когда одновременно и внутренняя, и внешняя красота. Смотрю и восхищаюсь, и завидую немножко", "Роскошная Агата", "Красивая и уверенная в себе", "Фарфоровая куколка! Невероятная красотка!", "Девушка в красном, мечта о прекрасном", "Изящная статуэточка. Глаз не отвести", "Разве можно быть такой идеальной?" - рассыпались в комплиментах ее поклонники.