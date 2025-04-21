Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Не скажешь, что она мать троих детей": Айсауле Бакытбек в стильном аутфите впечатлила Сеть

Опубликовано:

Айсауле Бакытбек
Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Казахстанский блогер и интервьюер Айсауле Бакытбек, дочь известного продюсера Баян Алагузовой, восхитила пользователей соцсети новой фотосессией, передает NUR.KZ.

Белый топ, широкие синие джинсы, остроносые туфли в тон к джинсам и яркий бомбер - аутфит Айсауле Бакытбек и фигура молодой мамы трех девочек вызвали восхищение в соцсети. Подписчики не стали медлить с оценкой ее образа оставили комментарии под фото.

Одна из первых оценила фото Баян Максаткызы.

"Стиляш", - написал она.

"Божечки, какая вы красотка", "Девочка-огонь", "И это после трех родов", "Я вообще не сказала бы, что она мать троих детей", "Вау, красота", "Выглядит очень молодо, лет на 17-18", "Естественная красота", "Шикарная", - не поскупились на лестные отзывы в Сети.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2237694-ne-skazhesh-chto-ona-mat-troih-detey-aysaule-bakytbek-v-stilnom-autfite-vpechatlila-set/