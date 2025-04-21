"Не скажешь, что она мать троих детей": Айсауле Бакытбек в стильном аутфите впечатлила Сеть

Казахстанский блогер и интервьюер Айсауле Бакытбек, дочь известного продюсера Баян Алагузовой, восхитила пользователей соцсети новой фотосессией, передает NUR.KZ.

Белый топ, широкие синие джинсы, остроносые туфли в тон к джинсам и яркий бомбер - аутфит Айсауле Бакытбек и фигура молодой мамы трех девочек вызвали восхищение в соцсети. Подписчики не стали медлить с оценкой ее образа оставили комментарии под фото.

Одна из первых оценила фото Баян Максаткызы.

"Стиляш", - написал она.

"Божечки, какая вы красотка", "Девочка-огонь", "И это после трех родов", "Я вообще не сказала бы, что она мать троих детей", "Вау, красота", "Выглядит очень молодо, лет на 17-18", "Естественная красота", "Шикарная", - не поскупились на лестные отзывы в Сети.