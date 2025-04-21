"Не скажешь, что она мать троих детей": Айсауле Бакытбек в стильном аутфите впечатлила Сеть
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Казахстанский блогер и интервьюер Айсауле Бакытбек, дочь известного продюсера Баян Алагузовой, восхитила пользователей соцсети новой фотосессией, передает NUR.KZ.
Белый топ, широкие синие джинсы, остроносые туфли в тон к джинсам и яркий бомбер - аутфит Айсауле Бакытбек и фигура молодой мамы трех девочек вызвали восхищение в соцсети. Подписчики не стали медлить с оценкой ее образа оставили комментарии под фото.
Одна из первых оценила фото Баян Максаткызы.
"Стиляш", - написал она.
"Божечки, какая вы красотка", "Девочка-огонь", "И это после трех родов", "Я вообще не сказала бы, что она мать троих детей", "Вау, красота", "Выглядит очень молодо, лет на 17-18", "Естественная красота", "Шикарная", - не поскупились на лестные отзывы в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2237694-ne-skazhesh-chto-ona-mat-troih-detey-aysaule-bakytbek-v-stilnom-autfite-vpechatlila-set/