Деми Мур снялась для обложки Time и продемонстрировала стройные ноги

Голливудская актриса Деми Мур вошла в список "100 самых влиятельных людей" года по версии журнала Time и появилась на обложке соответствующего выпуска, передает NUR.KZ.

62-летняя звезда поделилась кадрами фотосессии в своем профиле в Instagram.

"Невероятная честь оказаться в Time 100 в этом году", - написала знаменитость под публикацией.

Актриса предстала перед камерой в белой рубашке с коротким рукавом, черных широких брюках, туфлях на каблуках и серьгах. Мур позировала с распущенными волосами.

На другом фото Деми была запечатлена в черной полупрозрачной водолазке, микрошортах в тон, которые во всей красе продемонстрировали стройные ноги актрисы.

"Богиня", "Поздравляю, Деми", "Это время Деми", "Мы так рады за тебя", "Потрясающая обложка с потрясающей женщиной", "Такая горячая", - писали фанаты.

По данным с сайта IMDb, Деми Мур родилась 11 ноября 1962 года в городе Росвеле (штат Нью-Мексико). Ее настоящие имя - Деметрия Гинес.

На съемочную площадку Деми привела мать, имевшая связи на телевидении и помогшая дочери получить ее первую роль в телесериале "Больница общего профиля". В 1985 году режиссер Шумахер предложил Деми роль Джулии в фильме "Огни Святого Эльма".

Спустя год она появилась в фильме "Уйздом", где сыграла подружку гангстера, вообразившего себя новым Робином Гудом.

Уже являясь одной из самых богатых женщин Голливуда, в 1991 году она организовала собственную производственную фирму "Moving Pictures". Активно занимается благотворительностью - в 2011 году открыла фонд по борьбе с детским сексуальным рабством.

Номинировалась на премию "Оскар" за главную роль в фильме "Субстанция".