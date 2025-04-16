"Самая красивая русалочка": Нюша вышла в свет в прозрачном платье с открытыми плечами

34-летняя российская певица Нюша появилась на церемонии вручения премии журнала VOICE "Главные лица 2025" в прозрачном платье с открытыми плечами, передает NUR.KZ.

Фотографии со светского мероприятия певица разместила в соцсети. Нюша выбрала для выхода прозрачное нюдовое платье с открытыми плечами и длинным шлейфом. Через ткань платья просвечивало нижнее белье, а сам наряд прекрасно подчеркнул ее фигуру.

"Русалочьи дела", - отметила она.

"Какой элегантный и красивый образ, шикарная женщина", "Крашиха детства, с каждым годом все лучше и лучше", "Вау, стиль и элегантность", "Королева", "Как всегда шикарна", "Какая красивая и нежная Нюша! Не то, что было в последнее время", "Чудесная", "Моя самая любимая и самая красивая русалочка", - отреагировали комментаторы в Сети.