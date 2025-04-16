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"Самая красивая русалочка": Нюша вышла в свет в прозрачном платье с открытыми плечами

Опубликовано:

Нюша
Нюша. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha

34-летняя российская певица Нюша появилась на церемонии вручения премии журнала VOICE "Главные лица 2025" в прозрачном платье с открытыми плечами, передает NUR.KZ.

Фотографии со светского мероприятия певица разместила в соцсети. Нюша выбрала для выхода прозрачное нюдовое платье с открытыми плечами и длинным шлейфом. Через ткань платья просвечивало нижнее белье, а сам наряд прекрасно подчеркнул ее фигуру.

"Русалочьи дела", - отметила она.

"Какой элегантный и красивый образ, шикарная женщина", "Крашиха детства, с каждым годом все лучше и лучше", "Вау, стиль и элегантность", "Королева", "Как всегда шикарна", "Какая красивая и нежная Нюша! Не то, что было в последнее время", "Чудесная", "Моя самая любимая и самая красивая русалочка", - отреагировали комментаторы в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2236308-samaya-krasivaya-rusalochka-nyusha-vyshla-v-svet-v-prozrachnom-plate-s-otkrytymi-plechami/