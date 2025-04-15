"Роскошная женщина": Анна Седокова вышла в свет в корсете на шнуровке и узкой юбке

42-летняя экс-солистка группы "ВИА Гра", российская певица Анна Седокова появилась на церемонии вручения премии "VOICE: Главные лица" в смелом образе, передает NUR.KZ.

Бывшая солистка "ВИА Гры" выложила фото с премии в своем аккаунте в Instagram. На ковровой дорожке певица предстала в откровенном корсете на шнуровке, который сделал акцент на ее пышной груди, и узкой юбке.

"Невероятно красивая премия. Столько красивых людей и десятки событий, которые нужно обсудить", - поделилась впечатлениями Седокова.

"Невероятная", "С детства восхищаюсь твоей красотой", "Моя красотка", "Шикарная девушка", "Сильно похудела. "До" мне нравилась больше", "Восхитительна", "Удивительная женщина, которая умеет носить абсолютно разные образы. Вне времени, вне возраста, вне настроения", "Роскошная женщина", - рассыпались в комплиментах ее преданные фанаты.