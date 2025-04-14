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Снявшего видео на природе Кайрата Нуртаса сравнили со звездой Болливуда

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Кайрат Нуртас
Кайрат Нуртас. Фото: instagram.com/kair_n

Известный казахстанский певец Кайрат Нуртас, исполнитель хита "Алматының түндері-ай", порадовал своих фанатов в Instagram новым атмосферным видео, передает NUR.KZ.

Кайрат снял видео на природе и привлек внимание своих фанатов - он добавил хештеги "тренд" и подписал кадры.

"Продолжим", - гласит его комментарий к видео, на котором певец запечатлелся в поле у своей автомашины в белых штанах, зеленой футболке и такого же цвета бейсболке.

Артист подкупил пользователей соцсети непосредственной улыбкой. Они оставили свои отзывы под публикацией. Кайрата сравнили с королем Болливуда.

"Ну теперь чтобы снять такой тренд, нужно купить машину", "Как будто в раю", "Жаным", "Куда ты пропал, Кайрош?", "Ты главное тренд запусти, а мы продолжим", "На Шах Рукх Кхана (индийская кинозвезда - прим. ред.) похож", - отметили в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2235659-snyavshego-video-na-prirode-kayrata-nurtasa-sravnili-so-zvezdoy-bollivuda/