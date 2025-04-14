Ханде Эрчел появилась в экстремальном мини и заворожила поклонников

Популярная турецкая киноактриса Ханде Эрчел, сыгравшая главную роль в сериале "Постучись в мою дверь", предстала перед фанатами в экстремальном мини, передает NUR.KZ.

Новые фото появились в Instagram Ханде Эрчел и тут же собрали свыше 700 тысяч "лайков". Актриса появилась в сером костюме с мини-юбкой.

В наряде также идет акцент на зону декольте - через глубокий вырез проглядывается черное белье. Ханде распустила волосы и дополнила образ крупными браслетами. На фото она смотрит в камеру, завораживая своим пристальным взглядом.

"Она действительно самая красивая женщина в мире", "Сильная женщина и такая красивая, такая элегантная. Бог создал женщин", "Ты такая крутая", "Нет такой красоты больше в мире", - забросали комплиментами любимицу фанаты.