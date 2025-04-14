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"Давайте не забывать, что мы нежные женщины": Анна Данченко попозировала в кожаном корсете

Опубликовано:

Анна Данченко
Анна Данченко. Фото: instagram.com/ann_2905

Казахстанская телеведущая Анна Данченко, прекрасно владеющая казахским языком, покрасовалась в ярком аутфите. Теледива вновь вызвала восторженные отзывы в соцсети, передает NUR.KZ.

Блуза лимонного цвета и коричневый кожаный корсет, подчеркнувший тонкую талию Анны, макияж с акцентом на глаза и мягкие локоны - образ Данченко не могли не оценить ее подписчики в Instagram.

Анна отметила, что не стоит бояться быть особенной. Она рассказала, что очень постоянна в предпочтениях в стиле одежды, однако иногда ей хочется творить и вдохновляться.

"Давайте не будем забывать, что мы нежные женщины. Если женщина счастлива, то и мир счастлив", - заявила она.

"Шикарный образ и макияж", "Вам очень идет такой образ", "Мейк красивый, но взгляд опасный", "Великолепный образ", "Анна ханым очень красивая", "Потрясающе, шикарно", - написали пользователи соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2235530-davayte-ne-zabyvat-chto-my-nezhnye-zhenshchiny-anna-danchenko-popozirovala-v-kozhanom-korsete/