"Невозможно наглядеться": Алия Ануарбек очаровала поклонников нежным образом

Казахстанская актриса Алия Ануарбек (Телебарисова), звезда фильмов "Рассвет Великой степи" и "Жаужүрек мың бала", предстала в нежном и романтическом образе, передает NUR.KZ.

Новые фото и пост появились в блоге Алии в Instagram. На снимках Алия задумчиво сидит за столом, слегка улыбаясь. На ней светлое летнее платье с цветочным принтом.

"Любить и дарить эту любовь через все, что мы делаем и творим. В этом и есть самая большая благость и высшая цель в жизни", - заключила она.

Фанаты оценили романтический образ молодой мамы.

"Красавица", "Очень грациозно", "Прекрасная", "Это про таких красавиц говорят, что невозможно наглядеться на них", "Ну что за нежность", "Естественная красота", - отмечено под фото.