Гульмира Избасханова похвасталась фигурой в купальнике на Бали

Казахстанская исполнительница Гульмира Избасханова показала стройную фигуру в купальнике. Фото и видео с острова Бали она разместила в своем Instagram, передает NUR.KZ.

Гульмира показала, как отдохнула на Бали. Певица, облачившись в красный купальник, плавала в бассейне и загорала на лежаках.

"Какой ужас", - написала она, предвосхищая отзывы хейтеров.

Однако восторженных отзывов оказалось больше, чем критики.

"У вас красивая фигура, почему вы носите платья?", "Красотка", "Фигура очень женственная", "Дорогая, ты оказывается очень красивая девушка, фигура у тебя превосходная", "Всегда любуюсь, очень нравится, Гульмира, носи платья, тебе очень идет, в футболках и шортах ты как мальчик", "Фигура просто супер", "Отдыхать надо, моя хорошая", - отреагировали в соцсети.