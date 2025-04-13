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Плюс-сайз звезда "Эйфории" расстегнула кофту и сразила поклонников

Опубликовано:

Барби Феррейра
Барби Феррейра. Фото: instagram.com/barbieferreira

Известная актриса Барби Феррейра опубликовала на своей странице в Instagram новые фотографии, для которых она позировала в расстегнутой кофте и черном бюстгальтере, передает NUR.KZ.

Одна из самых известных плюс-сайз актрис Барби Феррейра посетила фестиваль и выложила в соцсетях новые фотографии с мероприятия. Звезда телесериала "Эйфория" предстала на фото в костюме, состоящем из кофты с пуговицами и юбки серого цвета.

На всех фото Феррейра позирует в расстегнутой на несколько пуговиц кофте, под которую она надела бюстгальтер черного цвета.

Публикация за короткое время собрала множество комментариев от поклонников. К слову, сейчас на актрису подписаны 4,9 млн человек.

"Моя жена - библиотекарша", "Горячая", "Такая сексуальная", "Боже мой, ты действительно красива", "Ты дива", "Я твой самый большой фанат", - написали поклонники актрисы.

По информации сайта IMDb, Барби Феррейра родилась в 1996 году в Нью-Йорке. Ее воспитывали мать-бразильянка и бабушка.

Феррейра начала свою карьеру самостоятельно, отправляя фотографии брендам. Вскоре она стала моделью для таких известных брендов, как Aerie, Adidas, Asos, Forever 21, H&M, Missguided и Target и других. А в 2016 году ее неотредактированные фотографии и видеоинтервью стали вирусными.

В том же году журнал Time назвал ее одной из "30 самых влиятельных подростков".

Отмечается, что она заслужила внимание и признание за свою карьеру, а также за то, что была откровенной сторонницей движения за позитивное отношение к телу.

Она снялась в большом количестве проектов, но наибольшую известность и популярность ей принесла роль в сериале "Эйфория".

Летом прошлого года мы писали, что Барби Феррейру раскритиковали за похудение после ее фотосессии - девушку заподозрили в употреблении "Оземпика".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2235030-plyus-sayz-zvezda-eyforii-rasstegnula-koftu-i-srazila-poklonnikov/