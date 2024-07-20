Похудевшую звезду "Эйфории" заподозрили в принятии популярного средства

Актрису Барби Феррейру раскритиковали за похудение после ее недавней фотосессии - девушку заподозрили в употреблении "Оземпика", передает NUR.KZ.

Звезда сериала "Эйфория" опубликовала новые фото в своем Instagram-аккаунте.

Бывшая plus-size актриса показала фигуру в облегающем коричневом платье с кружевным черным бельем. Волосы она распустила и сделали легкие локоны, а также вечерний макияж.

Изменения во внешности расстроили поклонников, некоторые раскритиковали актрису за похудение и обвинили в принятии средства "Оземпик".

"Подсела на "Оземпик"?", "Слишком худая", "У богатых есть "Оземпик", остальные довольствуются боди-позитивом", "Помни, это твое тело", - писали комментаторы.

Другие же оценили фигуру актрисы.

"Выглядишь шикарно", "Она осталась горячей", "Хватит обсуждать ее вес!" - написали они.

Как пишет издание 24СМИ, Барбара (Барби) Феррейра родилась 14 декабря 1996 года в Нью-Йорке. Позже семья переехала в город Мейвуд, расположенный в штате Нью-Джерси. Отец девочки не участвовал в ее воспитании, ее растила мать бразильянка.

Путь в модельном бизнесе Феррейра начала в 16 лет. Пытаясь справиться с неуверенностью, она публиковала снимки в Tumblr, где успела стать звездой. Позже девушка отправила фото бренду American Apparel. Всемирную известность Феррейре принесла рекламная кампания нижнего белья Aerie.

Барбара с детства мечтала попробовать себя в качестве актрисы. В 2017 году Феррейра начала сниматься в веб-сериалах для популярных изданий. В 2018 году она предстала в образе Эллы в ситкоме "Развод" с Сарой Джессикой Паркер и Томасом Хейденом Черчем. Позже в ее фильмографии появилась лента "Небеременная".

Но главным проектом в послужном списке Барби стал сериал "Эйфория", раскрывающий темные стороны современного мира, в котором молодые люди пытаются найти себя. Исполнительница примерила образ юной Кейт (Кэт) Эрнандес.