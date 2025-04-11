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"Шикарная дама": Юля Ковальчук появилась в мини-платье с открытыми плечами

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Юля Ковальчук
Юля Ковальчук. Фото: instagram.com/juliakovalchuk

42-летняя российская певица и телеведущая Юля Ковальчук, экс-солистка группы "Блестящие", разместила новое фото в соцсети, на котором запечатлелась в мини-платье, передает NUR.KZ.

Юля попозировала в маленьком черном платье - мини прекрасно подчеркнуло ее длинные стройные ноги, а приталенный фасон платья позволил увидеть ее тонкую талию.

К велюровому мини-платью с открытыми плечами артистка добавила туфельки-лодочки, мягкие локоны и естественный макияж придал образу легкости и нежности.

"А между прочим, на следующей неделе представлю вам свою новую песню. Как думаете, она зажигательная и танцевальная или грустная и лирическая?" - отметила певица.

Фанаты оценили образ Ковальчук и были рады услышать новость о предстоящей музыкальной премьере.

"Красавица", "Чудесная Юлия", "Песня будет лирическая, прямо в сердце", "Шикарная дама", "Я думаю, песня будет грустная и лирическая", "Ножки красивые", - написали комментаторы в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2234946-shikarnaya-dama-yulya-kovalchuk-poyavilas-v-mini-plate-s-otkrytymi-plechami/