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"Самая горячая": Кристина Агилера показала фото в прозрачном платье

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Кристина Агилера
Кристина Агилера. Фото: instagram.com/xtina

Американская певица Кристина Агилера устроила фотосессию в прозрачном наряде - фанаты не смогли пройти мимо ее новых снимков, передает NUR.KZ.

Кадры появились в Instagram-аккаунте певицы. 44-летняя исполнительница позировала перед камерой в облегающем черном кружевном наряде длины макси. При этом сквозь платье просвечивалось нижнее белье.

"Самая горячая, влюбился с первого взгляда", "Как всегда, красотка", "Выглядишь потрясающе", "Просто королева", - писали фанаты.

По данным IMDb, Кристина Агилера родилась в 1980 году в Статен-Айленде. Ее отец - эквадорец, а мать уроженка Америки, имеет английские, шотландско-ирландские и немецкие корни.

Родители рано развелись и девочка осталась с мамой - семье приходилось часто переезжать. С самого детства Кристина мечтала стать певицей.

В 12 лет ее пригласили на прослушивание в MMC (Клуб Микки Мауса). Она оставалась там до конца шоу. Стоит отметить, что выпускниками ММС являются такие звезды, как Бритни Спирс, Джастин Тимберлейк, Райан Гослинг и другие.

Свой первый хит Агилера записала в 1999 году. С тех пор у нее появились миллионы поклонников, она продала миллионы пластинок и получила множество наград, включая "Грэмми" за лучшее женское вокальное поп-исполнение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2234922-samaya-goryachaya-kristina-agilera-pokazala-foto-v-prozrachnom-plate/