Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Фарфоровая статуэтка": Катерина Шпица предстала в утонченном образе

Опубликовано:

Катерина Шпица
Катерина Шпица. Фото: instagram.com/katerinashpitsa

39-летняя российская актриса Катерина Шпица предстала перед фанатами в элегантном и утонченном образе. Черно-белые фото она разместила в Instagram, передает NUR.KZ.

Актриса рассказала, что долго не могла встретиться с фотографом из-за плотного графика. Встреча состоялась и результат фотосессии ее восхитил.

"Так совпало, что я как раз осваиваю курс истории кино и смотрю море прекрасных фильмов, в их числе картины Феллини, Антониони, Висконти, Годара...

Как бы я хотела машину времени, чтоб попасть в руки к этим режиссерам! Фотосессия подарила мне счастье слегка прикоснуться к недосягаемой мечте", - отметила Катерина.

"Вау! Шикарно просто", "Потрясающая", "Ой, ну как тебе все это идет, не могу", "Фарфоровая статуэтка просто, невероятная красавица", "Это не женщина, это божественно красивая девушка", "Браво! Восторг!" - пишут в Сети.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2234408-farforovaya-statuetka-katerina-shpica-predstala-v-utonchennom-obraze/