"Фарфоровая статуэтка": Катерина Шпица предстала в утонченном образе

39-летняя российская актриса Катерина Шпица предстала перед фанатами в элегантном и утонченном образе. Черно-белые фото она разместила в Instagram, передает NUR.KZ.

Актриса рассказала, что долго не могла встретиться с фотографом из-за плотного графика. Встреча состоялась и результат фотосессии ее восхитил.

"Так совпало, что я как раз осваиваю курс истории кино и смотрю море прекрасных фильмов, в их числе картины Феллини, Антониони, Висконти, Годара...

Как бы я хотела машину времени, чтоб попасть в руки к этим режиссерам! Фотосессия подарила мне счастье слегка прикоснуться к недосягаемой мечте", - отметила Катерина.

"Вау! Шикарно просто", "Потрясающая", "Ой, ну как тебе все это идет, не могу", "Фарфоровая статуэтка просто, невероятная красавица", "Это не женщина, это божественно красивая девушка", "Браво! Восторг!" - пишут в Сети.