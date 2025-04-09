"Фарфоровая статуэтка": Катерина Шпица предстала в утонченном образе
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39-летняя российская актриса Катерина Шпица предстала перед фанатами в элегантном и утонченном образе. Черно-белые фото она разместила в Instagram, передает NUR.KZ.
Актриса рассказала, что долго не могла встретиться с фотографом из-за плотного графика. Встреча состоялась и результат фотосессии ее восхитил.
"Так совпало, что я как раз осваиваю курс истории кино и смотрю море прекрасных фильмов, в их числе картины Феллини, Антониони, Висконти, Годара...
Как бы я хотела машину времени, чтоб попасть в руки к этим режиссерам! Фотосессия подарила мне счастье слегка прикоснуться к недосягаемой мечте", - отметила Катерина.
"Вау! Шикарно просто", "Потрясающая", "Ой, ну как тебе все это идет, не могу", "Фарфоровая статуэтка просто, невероятная красавица", "Это не женщина, это божественно красивая девушка", "Браво! Восторг!" - пишут в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2234408-farforovaya-statuetka-katerina-shpica-predstala-v-utonchennom-obraze/