Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Идеальная леди": Виктория Лопырева восхитила Сеть новой фотосессией

Опубликовано:

Виктория Лопырева
Виктория Лопырева. Фото: instagram.com/lopyrevavika

41-летняя российская телеведущая и фотомодель Виктория Лопырева устроила новую фотосессию и похвасталась пышными формами. Подписчики тут же оценили снимки, передает NUR.KZ.

Фото появились в Instagram-аккаунте знаменитости. На них Вика запечатлелась в белой майке с глубоким декольте, которая акцентировала внимание на ее груди, и широких голубых джинсах с пайетками. Удобная обувь и часы дополнили ее образ.

Блондинка подписала фото, вспомнив американский фильм 1958 года.

"Кошка на раскаленной крыше", - отметила она.

"Вы прекрасны, фильм тоже очень хороший", "Светящийся осколок красоты. Совершенно потрясающая", "Та самая кошечка-львица", "Свети", "Виктория, это огонь", "Идеальная леди для идеальной съемки", "Хороша!", "Ничего себе!", "Ошеломляющая", - гласят комментарии под фото.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2234310-idealnaya-ledi-viktoriya-lopyreva-voshitila-set-novoy-fotosessiey/