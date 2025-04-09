"Идеальная леди": Виктория Лопырева восхитила Сеть новой фотосессией
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41-летняя российская телеведущая и фотомодель Виктория Лопырева устроила новую фотосессию и похвасталась пышными формами. Подписчики тут же оценили снимки, передает NUR.KZ.
Фото появились в Instagram-аккаунте знаменитости. На них Вика запечатлелась в белой майке с глубоким декольте, которая акцентировала внимание на ее груди, и широких голубых джинсах с пайетками. Удобная обувь и часы дополнили ее образ.
Блондинка подписала фото, вспомнив американский фильм 1958 года.
"Кошка на раскаленной крыше", - отметила она.
"Вы прекрасны, фильм тоже очень хороший", "Светящийся осколок красоты. Совершенно потрясающая", "Та самая кошечка-львица", "Свети", "Виктория, это огонь", "Идеальная леди для идеальной съемки", "Хороша!", "Ничего себе!", "Ошеломляющая", - гласят комментарии под фото.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2234310-idealnaya-ledi-viktoriya-lopyreva-voshitila-set-novoy-fotosessiey/