Акботу Сейтмагамбет на новом фото сравнили с Моникой Беллуччи

Экс-солистка "КешYOU", казахстанская актриса и певица Акбота Сейтмагамбет выложила новое фото в своем Instagram. Певица примерила строгий деловой стиль, передает NUR.KZ.

"Доверие - не в голосе, а во взглядах. Оно не кричит, но все его слышат", - поделилась умозаключением певица.

На фото она запечатлелась в черных брюках, жилете, галстуке и белой рубашке. Образ дополнили остроносые черные туфельки на каблучке.

Волосы артистки собраны в высокий пучок с вытянутыми волнистыми прядками. Акбота сидит на кресле и смотрит в сторону.

"Эстетика, как всегда, на уровне. Без слов, но впечатляет", "Ай, какая вы красивая, Акбота, я бы на вас смотрел бесконечно", "Вы настоящая актриса, входите в образ", "Вы как Моника Беллуччи", "Бомба", - рассыпались в комплиментах комментаторы в Сети.