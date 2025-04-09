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Акботу Сейтмагамбет на новом фото сравнили с Моникой Беллуччи

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Акбота Сейтмагамбет
Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Экс-солистка "КешYOU", казахстанская актриса и певица Акбота Сейтмагамбет выложила новое фото в своем Instagram. Певица примерила строгий деловой стиль, передает NUR.KZ.

"Доверие - не в голосе, а во взглядах. Оно не кричит, но все его слышат", - поделилась умозаключением певица.

На фото она запечатлелась в черных брюках, жилете, галстуке и белой рубашке. Образ дополнили остроносые черные туфельки на каблучке.

Волосы артистки собраны в высокий пучок с вытянутыми волнистыми прядками. Акбота сидит на кресле и смотрит в сторону.

"Эстетика, как всегда, на уровне. Без слов, но впечатляет", "Ай, какая вы красивая, Акбота, я бы на вас смотрел бесконечно", "Вы настоящая актриса, входите в образ", "Вы как Моника Беллуччи", "Бомба", - рассыпались в комплиментах комментаторы в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2234259-akbotu-seytmagambet-na-novom-foto-sravnili-s-monikoy-belluchchi/