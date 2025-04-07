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"Стюардесса по имени Клава": Кока устроила фотосессию на борту самолета

Опубликовано:

Клава Кока
Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca

28-летняя российская певица Клава Кока устроила необычную фотосессию на борту самолета. Так исполнительница сообщила о премьере предстоящей песни, передает NUR.KZ.

Фото, снятые на борту воздушного судна, появились в Instagram певицы. Ее новый трек под названием "Самолет" выходит 11 апреля.

"Стюардесса по имени Клава. До запуска "Самолета" остается 5 дней… Премьерим накануне Дня космонавтики! Ждете?" - отметила она.

"Конечно, ждем, Клава. Уже не терпится услышать, как получилось", "Новый образ и новая песня. Отличное сочетание", "Клава Барби в самолете, ох, нам нужен билет", "Мы уже в предвкушении выхода трека", "Словила вайб нулевых", "Взлетаем и захватываем чарты" , "Клава - ягодка еще та", - отреагировали в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2233803-styuardessa-po-imeni-klava-koka-ustroila-fotosessiyu-na-bortu-samoleta/