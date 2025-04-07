Жена Али Окапова в традиционном чапане устроила колоритную фотосессию на Чарыне
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Казахстанская артистка Акерке Буркитбай, супруга певца Али Окапова, устроила фотосессию на Чарыне. Новые снимки кобызистка разместила в Instagram, передает NUR.KZ.
Традиционный чапан, длинные косы, голубые джинсы и белый лонгслив - такое необычное сочетание Акерке выбрала для нового образа.
Новую фотосессию кобызистка провела на Чарынском каньоне. Прекрасный пейзаж и модель на фото произвели впечатление на пользователей соцсети.
"Самый красивый тренд - это быть собой", - отметила она под фото.
"Как бы не сглазить", "Что бы ни надела, ей все к лицу, будьте счастливы с Али, желаю вам много деток", "Вам такая прическа идет, молодит", "Помолодела будто", "Как здорово, очень красиво", - выразили свое восхищение подписчики.
Ранее жена Али Окапова высказалась о его творчестве.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2233778-zhena-ali-okapova-v-tradicionnom-chapane-ustroila-koloritnuyu-fotosessiyu-na-charyne/