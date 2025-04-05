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Трусы с ремнем: Белла Хадид устроила жаркую фотосессию для рекламы

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Белла Хадид
Белла Хадид. Фото: instagram.com/misssixty

Американская супермодель Белла Хадид снялась в откровенном образе для рекламы бренда Miss Sixty - кадры появились в Instagram-аккаунте компании, передает NUR.KZ.

На одном из фото 28-летняя манекенщица предстала перед камерой в вязаных коричневых трусах, поверх которых выл затянут ремень, и облегающем топе с оголенными плечами.

Также Белла позировала в джинсовом костюме с глубоким декольте на фоне разноцветных напитков.

Еще бренд показал, как проходили съемки рекламы. На странице появился ряд фото "за кадром".

"Икона", "Выглядит потрясающе", "Королева", "Ох горячая", "Потрясающая реклама", - писали поклонники.

Как пишет Lenta.ru, Изабелла Хайрия Хадид — американская супермодель палестино-голландского происхождения, амбассадор и лицо люксовых модных домов Dior и Bulgari, одна из самых популярных и высокооплачиваемых моделей мира.

Белла Хадид родилась 9 октября 1996 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в семье уроженки Нидерландов, Иоланды ван ден Херик, телеведущей и бывшей модели, и американского мультимиллионера палестинского происхождения Мохамеда Хадида.

Осенью 2014 года Белла переехала в Нью-Йорк, поступила в школу дизайна и занялась фотографией. Она работала моделью, ее карьера так стремительно набирала обороты, что оставляла все меньше времени на увлечение фотографией. В том же году она подписала контракт с модельным агентством IMG Models, с которым уже сотрудничала ее сестра Джиджи.

В 2016 году Белла уже принимала участие в показах модного дома Chanel вместе с сестрой Джиджи и Кендалл Дженнер, стала лицом брендов Calvin Klein, Moschino, DKNY, Nike.

Кроме того, она победила в номинации "Модель года" на First Annual Fashion Los Angeles Awards и была признана моделью 2016 года по версии более 250 экспертов моды на влиятельном портале Models.com и вошла в список 50 лучших моделей мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2233224-trusy-s-remnem-bella-hadid-ustroila-zharkuyu-fotosessiyu-dlya-reklamy/